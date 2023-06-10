كولومبيا.. العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرة

عثرت سلطات كولومبيا على 4 أطفال، بينهم رضيع، أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرة في غابة الأمازون.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في تغريدة عبر توتير، "العثور على 4 أطفال من السكان الأصليين للبلاد أحياء جنوبي البلاد بعد أكثر من 5 أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في غابة الأمازون الكثيفة".

وكتب بيترو: "فرحة للبلد بأسره! تم العثور على الأطفال الأربعة الذين فقدوا قبل 40 يومًا في الغابة الكولومبية أحياء".

ووصف الكولومبيون العثور على الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و9 و4 و 11 شهرًا، بالـ" معجزة"، حسب مراسل الأناضول.

وفي 1 مايو/ أيار الماضي، تحطمت الطائرة الصغيرة، التي كان الأطفال على متنها أثناء توجهها من أراراكوارا في إقليم أمازوناس إلى سان خوسيه ديل غوافياري جنوب شرقي كولومبيا، حيث توفي 3 بالغين، بينهم والدة الأطفال.

وأخذ الأطفال يتجولون في الغابة بحثًا عن المساعدة، فيما بدأ جيش البلاد حملة بحث مكثفة أطلق عليها اسم عملية "الأمل".

واستخدمت القوات الخاصة (كوماندوز البحث) استراتيجيات مختلفة للعثور على الأطفال، حتى أنها بثت رسالة سجلتها جدتهم بلغتهم الأصلية تخبرهم بالبقاء في مكانهم.

ولأكثر من شهر، تعقبت القوات العسكرية القرائن التي تركها الأطفال، منها زجاجة أطفال، وآثار أقدام أطفال في الوحل، وفاكهة يبدو أنها تعرضت للعض، وحفاضات.

المصدر / الأناضول