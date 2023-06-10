د. بحر يهنّئ نعمان كورتولموش بانتخابه رئيسًا للبرلمان التركي

هنَّأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بانتخابه رئيسًا للبرلمان التركي، معتبرًا ذلك يأتي استكمالاً وتتويجًا للعرس الديمقراطي الكبير الذي شهدته تركيا الشقيقة مؤخراً.

وقال في رسالة بعثها لرئيس البرلمان التركي: "لقد أبهجنا وأثلج صدورنا الانتصارات الديمقراطية والتي عبَّرت عن حضارية الشعب التركي، ومدى الثقة التي أولتها الجماهير التركية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لقيادة تركيا إلى مستقبل أكثر قوة وتطوراً وازدهاراً وتكريس دورها ومكانتها السياسية كدولة كبيرة ووازنة في الإقليم والعالم".

وأضاف د. بحر: "نتطلع إلى توثيق وتطوير أوجه العلاقات البرلمانية بين المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمان التركي، وتعزيز التعاون والتنسيق بيننا لنصرة القضية الفلسطينية العادلة".

وتابع: "كلنا ثقة أن رئاستكم للبرلمان التركي ستكون عنوان خير وباعث نهضة لمزيد من التقدّم والريادة التركية في مختلف المجالات، وأنكم ستكونون خير من يدافع عن الحقوق الفلسطينية ويتصدَّى للإجرام والإرهاب الصهيوني وسياسات ومخطَّطات الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدَّساتنا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا وقضيتنا، ويكبح جماح السعار الصهيوني العنصري الذي يحاول المساس بالمسجد الأقصى المبارك وتقسيمه وهدمه بهدف بناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه".

ودعا د. بحر رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إلى زيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المعاناة التي يعانيها أهالي القطاع بفعل الحصار الظالم المفروض منذ ست عشرة سنة، والآثار الكارثية للعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين