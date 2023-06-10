جبارين: إضراب الأسرى الإداريين يمثّل فصلًا جديدًا من المعركة داخل السجون

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الثامن عشر من الشهر الحالي سيشكل فصلاً جديدًا في المعركة ضد الاحتلال، سواء داخل السجون أو خارجها.

وأوضح في تصريح صحفي وصل " " أن سياسة الاعتقال الإداري المستمرة ضد الفلسطينيين هي جريمة منظَّمة يرتكبها الاحتلال بشكل يتعارض مع المعايير الدولية وتشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الإنسانية.

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وأكد جبارين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري لممارسة القمع والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين قد تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يبرز تصعيد الاحتلال في انتهاك حريات الشعب الفلسطيني.

وأكد القيادي جبارين حق الشعب الفلسطيني وأبطاله في مواجهة السجَّان ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وجميع أشكال الاحتجاز غير القانوني، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين