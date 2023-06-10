"الداخلية": إلقاء القبض على المتَّهم بقتل الرقيب أول "مصلح"

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، إلقاء القبض على المطلوب (عصام سليمان النباهين)، المتهم بإطلاق النار وقتل "الرقيب أول" خالد محمد مصلح (22) عاماً من منتسبي جهاز الشرطة، في أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحقه في مخيم النصيرات صباحاً.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان مقتضب: إن " المُعتقل يخضع استكمال الإجراءات القانونية في القضية"، مشيراً إلى أنه صدرت بحق المذكور عدَّة أوامر قبض على قضايا مختلفة.

واستُشهد "الرقيب أول" مصلح، من جرَّاء إصابته بإطلاق نار في أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق المطلوب "النباهين" في مخيم النصيرات إلا أن الأخير لاذ بالفرار، ليقع في قبضة الأجهزة الأمنية لاحقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين