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حل امتحان التربية الدينية "الإسلامية" الثانوية العامة 2023 توجيهي

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حل امتحان التربية الدينية "الإسلامية" الثانوية العامة 2023 توجيهي

10 يونيو 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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حلول وإجابات امتحان التربية الدينية الإسلامية الثانوية العامة 2023 توجيهي
غزة/ محمد زقوت

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان التربية الدينية "الإسلامية"، صباح اليوم السبت الموافق 10/6/2023.

وجاءت ردود فعل الطلبة تجاه المادة متفاوتة، يمكنكم متابعته كاملًا عبر هذه المشاهد التي عبّر خلالها الطلاب عن ما لمسوه وسطروه في دفتر الإجابة.

 

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان التربية الدينية كافة فروع الثانوية العامة التوجيهي لهذا لعام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان التربية الدينية 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان التربية الدينية لهذا العام، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة الامتحان بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والإجابات الصحيحة على أسئلة امتحان التربية الدينية من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان التربية الدينية الوزارية 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

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حلول امتحان التربية الدينية الإسلامية لمرحلة الثانوية العامة التوجيهي 2023 السؤال الثالث.png
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إجابات امتحان التربية الدينية الإسلامية لمرحلة الثانوية العامة التوجيهي.jpg
 

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