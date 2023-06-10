جريمة قتل جديدة في النقب المحتل

قُتل شاب فلسطيني من جنوبي فلسطين المحتلة في النقب، اليوم السبت، في أرضٍ زراعية بين (أوفكيم) وقاعدة الجيش (حتسيريم)، في إثر تعرّضه للطعن على يد عمال أجانب.

واعتقلت قوات الاحتلال شخصين مشتبهين بهما بارتكاب جريمة القتل، وزعمت في بيان صدر عنها، أن ضحية جريمة القتل، "حاول وبرفقة آخرين سرقة معدات زراعية من المكان، قبل أن يبدأ عراك بالأيدي ثم يتحوَّل لاستعمال آلات حادة وخطيرة".

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يُذكر أن هذا القتيل "مجهول الهوية حتى الآن"، ويُضاف إلى قائمة أسماء ضحايا جرائم القتل ليصبح العدد 94 قتيلًا في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام، بينهم 6 نساء وشابَّة وطفلان.

وكانت ضحية جريمة القتل قبل الأخيرة، الشابَّة سريت أحمد شقور (18 عامًا) من بلدة كسرى سميع متأثرة بجراحها الحرجة على إثر تعرّضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدّي إلى بلدة (يركا)، مساء أمس الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين