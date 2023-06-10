الاحتلال يُطلق النار تجاه المواطنين وأراضيهم شرق غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم الواقعة شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال فتح نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الأمني الفاصيل شرق قطاع غزة، النار صوب المزارعين وأراضيهم، يرافقه في بعض الأحيان توغل محدود للآليات العسكرية والشروع بأعمال تجريف وتمشيط للأراضي.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقًا للتفاهمات التي توصَّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تمَّ يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان في مايو 2021، وعدوان مايو 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين