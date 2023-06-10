هيئة المعابر: 11925 مغادراً و11992 وافدًا عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 4 - 9 يونيو 2023.

وبيَّنت الهيئة في بيان وصل " " أن إجمالي المغادرة عبر الحاجز خلال الأسبوع الماضي بلغت 11925 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11992 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزَّعوا إلى 11694 مواطناً 185 أجنبيًّا، و46 من فلسطينيي الداخل، وتوزَّع الوافدين بين 11784 مواطناً، و161 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 3 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين