حالة الطقس في فلسطين اليوم السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تعود لمستوياتها الطبيعية وحول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، ونهاراً يسود جو صيفي لطيف ومعتدل نسبياً وليلاً يسود جو مائل للبرودة ومنعش إلى حد كبير.

الطقس يوم الأحد 11 يونيو

ويوم غدٍ الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتتبقى الحرارة حول المعدل السنوي العام، ويسود خلال ساعات النهار جو صيفي لطيف ومعتدل نسبياً بينما تعود الحرارة إلى الانخفاض أكثر فأكثر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الطقس يوم الاثنين 12 يونيو

أما الإثنين المقبل، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام ويبقى الجو صيفياً مثالياً نهاراً ومنعشاً ولطيفاً جداً خاصة في الجبال ليلاًَ، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين