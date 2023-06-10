فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السكري يصيب عشرات الملايين في دولة واحدة

جوجل تطرح منتج جديد طال انتظاره

ترامب يواجه 37 تهمة والسجن 20 عاماً

العشرات يغلقون شارع 65 في وادي عارة اسناد للأسير وليد دقة

دعوات تطالب "نتنياهو" بإقالة "بن غفير"

رسمياً: ريال مدريد يتعاقد مع غارسيا

"عملية العوجا".. إخفاقات أمنية تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين

إصابة سيدة وطفلها بالاختناق بالغاز السام شرق رام الله

رسالة إلى "بوتين" للمساعدة في استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

تفاصيل المواجهات بين لبنانيين وقوات الاحتلال في "كفر شوبا"

السكري يصيب عشرات الملايين في دولة واحدة

10 يونيو 2023 . الساعة 04:31 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

كشفت دراسة حكومية عن أن نحو 11% من الهنود مصابون بمرض السكري.

وذكرت الدراسة أن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة منتشرة في الهند بشكل أكبر بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة.

وخلصت الدراسة التي شملت أكثر من 113 ألفاً إلى أن 15% من الهنود في مرحلة ما قبل السكري وأن نحو 35% مصابون بارتفاع ضغط الدم.

وأجريت الدراسة بين أكتوبر/تشرين الأول 2008 وديسمبر/كانون الأول 2020 في 31 ولاية ومنطقة بالهند.

وقال آر. إس داليوال، مدير قسم الأمراض غير المعدية بالمجلس الهندي للأبحاث الطبية، في بيان: "من الجلي تماما من نتائج الدراسة أن الهند بها أعداد كبيرة من السكان تواجه خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات أخرى طويلة الأمد".

وقدر المجلس الذي مول الدراسة أن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بها 101 مليون شخص يعانون من مرض السكري.

ويعاني الأشخاص المصابون من ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنهم غير قادرين على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو الاستجابة له بشكل صحيح.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الهند #السكري #صحة #اصابة #ارتفاع ضغط الدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة