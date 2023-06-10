العشرات يغلقون شارع 65 في وادي عارة اسناد للأسير وليد دقة

شارك العشرات من الفلسطينيين مساء الجمعة في وقفة إسنادية مطالبة بحرية الأسير المريض وليد دقة تخللها إغلاق الشارع الرئيسي في مدخل مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

وأغلق المتظاهرون شارع وادي عارة الرئيسي لعدة دقائق، وذلك ضمن الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسير دقة بشكل فوري.

كما هتف المتظاهرون وحملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة، بالإضافة إلى المطالبة بتحويله للعلاج الطبي خارج القيد رافعين صورا للأسير دقة ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنه.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، ودعت إليها عائلة الأسير دقة والمتضامنين المشاركين بها.

يذكر ان الأسير وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، معتقل منذ 38 عاما، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي. حيث يتواجد فيما يسمى مستشفى سجن الرملة.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وقد صدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، حدد لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المصدر / وكالات