دعوات تطالب "نتنياهو" بإقالة "بن غفير"

دعا وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق "بيني غانتس"، اليوم الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إلى إقامة ما يسمى وزير الامن الداخلي "غيتمار بن غفير".

وطالب غانتس عبر صفحته على "فيس بوك"، نتنياهو، بإيجاد شخصية مناسبة لخلافته تتمتع بالمؤهلات لمحاربة عصابات الاجرام في داخل دولة الاحتلال.

واتهم نتنياهو، بإهمال المناطق الجنوبية والشمالية على مدى سنوات حكمه الطويلة واتاحة المجال لنمو الجريمة المنظمة.

وجاءت تصريحات غانتس عقب جريمة إطلاق نار مروعة حدثت امس في يافة الناصرة وأدت إلى مقتل 5 أشخاص.

كما طالبت صحيفة عبرية وجهات رسمية، رئيس حكومة الاحتلال اليمينية الحالية التي يقودها المتهم بالفساد "بنيامين نتنياهو"، بالعمل على إقالة "بن غفير"، بسبب تفشي الجريمة في المدن العربية بالداخل المحتل عام 1948.

وتواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلية التحقيق في المجزرة التي وقعت في يافة الناصرة في الداخل المحتل أول أمس وراح ضحيتها خمسة من ابناء البلدة، حيث جرى اعتقال احد عشر شخصا بشبهة الضلوع فيها، كما تم اعتقال شخصين اخرين للاشتباه فيهما بالضلوع في اطلاق النار الذي وقع في كفر كنا امس مما ادى الى اصابة طفلة عمرها ثلاثة اعوام بجروح خطيرة وخالها البالغ من العمر ثلاثين عاما بصورة حرجة.

المصدر / وكالات