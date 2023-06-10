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21 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

10 يونيو 2023 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

نفذ مقاومون فلسطينيون 21 عملاً مقاومًا بالضفة الغربية والقدس، خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت إلى إصابة 3 من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عمليتا إطلاق نار، وعملية دهس ومحاولة طعن، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة، وعملتي تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين لهم، عدا عن اندلاع مواجهات في 12 نقطة.

في رام الله، وقعت عملية دهس عند حاجز رنتيس، أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال، في القدس ورام الله وجنين وقلقيلية ونابلس والخليل.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة في جنين.

فيما أصيب مستوطنين اثنين في أريحا، بعد تصدي المواطنين لهم بالحجارة وتحطيم مركباتهم.

وفي قلقيلية، ألقى المواطنون الحجارة وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم في بلدة عزون، بينما شهدت بلدة حوارة بنابلس محاولة طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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