إصابة سيدة وطفلها بالاختناق بالغاز السام شرق رام الله

أصيبت سيدة وطفلها، بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام على خيام لمواطنين في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق دير دبوان، شرق مدينة رام الله، مساء الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت بقنابل الغاز السام، خياما لمواطنين وخيمة أخرى نصبها شبان من بلدة دير دبوان لحماية أراضيهم من المستوطنين الذين استولوا على مساحة واسعة من الأرض ونصبوا خياما فيها، ما أدى لإصابة سيدة وطفلها بالاختناق الشديد حيث نقلا لمستوصف البلدة للعلاج، بينما أصيب آخرون بالاختناق

وأوضحت المصادر أن قنابل الغاز والإضاءة التي أطلقتها قوات الاحتلال أدت لحرق مساحات زراعية واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين