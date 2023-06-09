منتخب الصالات يجتاز موريتانيا بفوز كبير في كأس العرب

غزة/ وائل الحلبي:

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا، بسبعة أهداف مقابل أربعة في افتتاح الجولة الثانية من كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالسعودية.

وجدد فدائي الصالات آماله بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة الثالثة، فيما يتواجد المنتخب العراقي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله أمام منتخب مصر الذي يملك نفس الرصيد في المركز الثاني وبقي منتخب موريتانيا بدون رصيد في المركز الرابع.

وظهر المنتخب بصورة لافتة بداية المباراة وسط محاولات هجومية متعددة لكن افتقد اللاعبين للتركيز في انهاء الهجمات، قبل أن يتمكن عدنان سلوم من تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة رائعة من محمد حبوس.

لم يكتفي الفدائي بالهدف واستمر بالضغط على مرمى منتخب موريتانيا الذي بدأ بتنظيم الهجمات للرد على الهدف، وسط تألق لافت للحارس علي الحواجري فيما لم يستغل زملائه الفرص التي لاحت لهم لتعزيز النتيجة، لتخطف موريتانيا هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول بثواني قليلة.





تحسن أداء الفدائي مع بداية الشوط الثاني وأصبح أكثر فاعلية في المحاولات الهجومية، مع تألق حبوس الذي قدم تمريرة على طبق من ذهب لرشيد شواهنة الذي لم يتردد في إيداع الكرة بالشباك، وتكرر نفس السيناريو في الهدف الثالث من صناعة حبوس وتسجيل شواهنة.

وكاد حبوس أن يسجل واحد من أجمل أهداف البطولة بعد مراوغته لثلاثة لاعبين لكن الحارس منعه من ذلك، ليعود حبوس ويتمكن من زيارة الشباك بعد تفوقه على الحارس الموريتاني هذه المرة، استمر الفدائي في المحاولات الهجومية وجاء الدور على عماد فحجان الذي تلقى كرة سددها في أعلى المرمى مسجلا الهدف الخامس للمنتخب الفلسطيني.

عاد حبوس مرة أخرى لزيارة شباك موريتانيا بتسجيل الهدف الثاني له والسادس للمنتخب، قبل أن يسجل شواهنة الهدف الثالث له في المباراة والسابع للفدائي.

دفع المدرب شامل الداغستاني بعدة تبديلات لكن هذا الأمر انقلب بشكل سلبي على المنتخب الذي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف من لاعبو موريتانيا في أقل من دقيقتين، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز منتخب الصالات بسبعة أهداف مقابل أربعة لموريتانيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره المصري يوم غد الأحد في ختام مرحلة المجموعات،حيث يحتاج للفوز لضمان التأهل لربع نهائي البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين