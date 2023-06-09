5 أندية في الدرجة الممتازة تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد .. السبت

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تبدأ 5 أندية في الدرجة الممتازة تدريباتها مساء السبت استعداداً لانطلاق بطولتي الكأس والدوري الممتاز في شهر يوليو المقبل.

وقررت أندية خدمات رفح واتحاد بيت حانون وخدمات الشاطئ وغزة الرياضي وشباب جباليا انطلاق فترة الاعداد يوم السبت، بعد أن أتمت معظم صفقاتها وقامت بترتيب أمورها الإدارية واللوجستية، حيث عقدت تلك الأندية اجتماعاً مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء فترة الاعداد.

ومن المُتوقع أن تنطلق تدريبات بقية الأندية توالياً خلال الأسبوعين المُقبلين، بعد الانتهاء من كافة تجهيزاتها وترتيباتها.

وفي سياق متصل، تواصل فرق أندية اتحاد خانيونس ونماء والجلاء تدريباتها منذ أسبوع تقريباً، استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وتحتاج فترة الاعداد ما بين 6 الي 9 أسابيع ليكون الفريق جاهزًا بدنياً وفنياً لبطولة للموسم الرياضي بشكل كامل.

وستجد الأندية صعوبة كبيرة في توفير ملاعب للتدريبات خلال الفترة القادمة، بسبب تزامن فترة الاعداد في فصل الصيف، ومن الصعب إقامة التدريبات على الملاعب المعشبة صناعيا في وقت الظهيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين