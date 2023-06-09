الأولمبي يصل العراق استعدادا لـ"غرب آسيا"

غزة/ وائل الحلبي:

يصل وفد المنتخب الأولمبي إلى العراق استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل، بعدما اختتم معسكره التدريبي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان.

وأنهى الأولمبي تحضيراته لبطولة غرب آسيا بلقاء تجريبي أمام نظيره الأردني وانتهى بالتعادل السلبي بينهما، الذي سعى من خلاله الكابتن إيهاب أبو جزر الوقوف على مستويات جميع اللاعبين ومعالجة الأخطاء قبل انطلاق البطولة.

وتقام بطولة غرب آسيا في العراق خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري. بمشاركة 9 منتخبات هي: العراق (المستضيف)، الأردن، الامارات، لبنان، سوريا، فلسطين، عُمان، اليمن، إلى جانب منتخب إيران، الذي يشارك كضيف وبدعوة ضمن اتفاقية الاتحاد المبرمة بين اتحاد غرب آسيا واتحاد وسط آسيا.

وشهدت قرعة البطولة تواجد المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وسوريا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والإمارات والأردن، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعمان، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويفتتح الفدائي الأولمبي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب سوريا يوم الاثنين القادم 12/6، قبل أن يلتقي نظيره الإيراني يوم الجمعة القادم 16/6.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وجه الدعوة لـ5 لاعبين من غزة للمشاركة معه في غرب آسيا ودورة الألعاب العربية، هم خالد النبريص وإبراهيم أبو عمير وأحمد كلاب وعمرو رزق ومهند حسنين، فيما لم يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للمنتخب.

المصدر / فلسطين أون لاين