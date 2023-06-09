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"جبهة العمل الإسلامي": تقسيم المسجد الأقصى مكانياً إعلان حرب

09 يونيو 2023 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وصف مراد العضايلة، الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" (أكبر الأحزاب الأردنية)، مشروع قانون "تقسيم المسجد الأقصى مكانيا" الذي سيناقش في برلمان الاحتلال " الكنيست"، بالخطير وبمثابة إعلان حرب.

وحذّر العضايلة، -خلال مهرجان "الكرامة على عتبات الأقصى العاشر" الذي نظمته "الحركة الإسلامية" في جنوب العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الجمعة- الاحتلال، "من المساس بدور الأردن في القدس والوصاية على المسجد الأقصى".

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وخلال مشاركتها في المهرجان، قالت الأسيرة المحررة أحلام التميمي، إن "18 أسيرا أردنيا و 30 مفقودا، ينتظرون العودة إلى وطنهم، وأن الأردن قادر على عقد صفقات لتحرير أسراه في سجون الاحتلال، لأن من هزم الاحتلال في معركة الكرامة قادر على إعادة مجد الانتصار وتحرير الأسرى من جديد".

من جانبه، أشار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشير المصري، إلى أن "الأردن يقف اليوم، كما عدونا في كل المحطات ليؤكد أنه توأم فلسطين، وشق الروح مع المسجد الأقصى، وأن الشعب الأردني في الثغر المتقدم نصرة لمسرى النبي في مواجهة المحتل المغتصب".

وقال المصري خلال كلمة مسجلة بثت خلال المهرجان، بأن"التهدئة في قاموس المقاومة تعني الإعداد لعشرات الآلاف من المجاهدين والمقاومين، الذين يعملون ليل نهار لتطوير ترسانتهم العسكرية، والذي سيفاجئ العدو المتغطرس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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