أول صفقة يريدها برشلونة بعد فشل عودة ميسي

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن برشلونة بطل الدوري الإسباني 2022-23، يسعى لحسم التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للموسم الجاري في أقرب وقت ممكن.



وأضافت أن التعاقد مع غوندوغان بات أولوية قصوى في برشلونة، بعد فشل النادي الكتالوني إعادة ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، خصوصًا أن عدم التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني منح النادي مساحة في سقف الرواتب.



وأكملت أن برشلونة وافق بالفعل على وصول اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، كلاعب حر للمواسم الثلاثة القادمة، حيث يريد البلوغرانا إعطاء الدفعة الأخيرة للعملية، وإغلاق الملف في الأيام القليلة المقبلة أو مباشرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر السبت.



وشددت أن برشلونة يتسم بالهدوء مع لاعب خط الوسط الألماني، الذي أعرب لأشخاص مهمين في النادي عن التزامه بأن يصبح لاعبًا جديدًا في النادي الكتالوني رغم أن مانشستر سيتي يضغط عليه للتجديد.



وأوضحت "موندو ديبورتيفو": "يضغط مانشستر سيتي أيضًا للتجديد مع غوندوغان بعد أدائه الرائع في المرحلة الأخيرة من هذا الموسم، حيث كان حاسمًا في الفوز في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوره الحاسم في دوري أبطال أوروبا وهدفيه على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".



وانضم غوندوغان، لمانشستر سيتي من بروسيا دورتموند في 2016 مقابل 27 مليون يورو، وسجل مع الفريق 60 هدفًا وصنع 40 في 303 مباريات، وينتهي عقده في 30 يونيو/ حزيران الحالي.

المصدر / فلسطين اونلاين