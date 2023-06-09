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بالفيديو ضبط مليار دولار مزورة في إسطنبول

09 يونيو 2023 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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ضبط مليار دولار مزورة في إسطنبول

ضبطت السلطات التركية، الجمعة، مليار دولار مزورة وأوقفت 6 أشخاص في إطار عملية استهدفت مستودعا بمدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن فرقا تابعة لقيادة الدرك تلقت معلومات عن طباعة أشخاص دولارات مزورة واستعدادهم لنقلها إلى دول إفريقية.

وأوضحت أن الفرق نفذت عملية متابعة استخبارية ومباشرة ورصدت تحركات مشبوهة للمشتبه بهم في مستودع بمنطقة كاغتخانة.

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وبحسب المصادر، كان الأشخاص ينقلون كميات كبيرة من طرود الشحن والصناديق إلى المستودع.

واقتحمت فرق الدرك المستودع وقبضت على 6 أشخاص بالجرم المشهود بينهم 3 يحملون جنسية السويد والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

 

كما أسفرت العملية عن ضبط مليار دولار مزورة معدة من فئة الـ100 دولار ووضعت داخل صناديق شحن لنقلها إلى إفريقيا.

وفتشت الفرق أيضا فللا فاخرة استأجرها الأشخاص بمنطقة شيشلي، وضبطت كمية من النقود والمجوهرات.

وأكدت المصادر أن هذه الكمية من النقود المزورة تعتبر الأكبر بين الكميات المضبوطة في تاريخ الجمهورية التركية.

المصدر / الأناضول
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