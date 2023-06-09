تحذير لمقاومي الضفة من التعامل مع مُسيرات الاحتلال

حذرت منصة "خليك واعي" المقاومين في الضفة الغربية المحتلة من التعامل مع مسيرات الاحتلال الإسرائيلي التي يتم إسقاطها.

وقالت المنصة : "لوحظ مؤخرًا زيادة في عدد المسيرات "الدرون"، التي يتمكن مقاومو الضفة من إسقاطها أو حتى تسقط هي بشكل ذاتي، لأسباب فنية".

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وأضافت: "وإزاء ذلك، نحذر مقاومي الضفة، وخاصة في الشمال، من إمكانية أن يقوم الاحتلال بتفخيخ هذه المسيرات، بقصد تكبيد المقاومة خسائر في الأرواح".

ونصحت بناءً على ذلك، ضرورة اتباع واعتماد سلسلة من الإجراءات الفنية والأمنية المسبقة، وكذلك الحرص على عدم تسليم المسيرات المسقطة إلى القادة الميدانيين والمطلوبين بشكل فوري، خشيةً من أن تكون فخ لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين