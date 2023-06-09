كشف قائمة منتخب تونس الرسمية لمواجهتي غينيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس لكرة القدم بقيادة المدرب جلال القادري قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة غينيا الاستوائية والتي تندرج في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، وأيضًا للمواجهة الودية ضد الجزائر.



ويسافر منتخب "نسور قرطاج" لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية في العاصمة مالابو يوم 17 يونيو/ حزيران، ثم يتحول إلى عنابة لمواجهة الجزائر يوم 20 من نفس الشهر .



ووجه القادري الدعوة، اليوم الجمعة، إلى العديد من اللاعبين الجدد ضمن تشكيلة من 26 لاعبًا، وذلك بالمقارنة مع القائمة التي شاركت في مواجهتي ليبيا شهر مارس/ آذار الماضي.



وضمت قائمة نسور قرطاج، على عكس المرات السابقة، الكثير من اللاعبين المحليين، ويتعلق الأمر بثلاثي حراسة المرمى أيمن دحمان، وبشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري ومعز حسن حارس الأفريقي، إضافة إلى محمد علي بن رمضان وهيثم الجويني، وحمدي العبيدي وعلاء غرام، وأسامة بوقرة وهيكل الشيخاوي.



وأعاد القادري ضم، المدافع الأيسر المحترف في غروتر فيورث، أسامة الحدادي، ومرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا التركي، إلى تشكيلة المنتخب المصنف 28 عالميًا، لكنه استبعد عدة لاعبين كانوا ضمن القائمة السابقة، يوسف المساكني لاعب العربي القطري، وعلي معلول لاعب الأهلي المصري، وسيف الجزيري مهاجم الزمالك المصري.



قائمة تونس (26 لاعبًا) لمواجهة غينيا الاستوائية والجزائر



حراسة المرمى: أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)، بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري التونسي)، إدريس العرفاوي (دينزي البلجيكي)، معز حسن (النادي الإفريقي)



خط الدفاع: أسامة الحدادي (غروتر فيورث الألماني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، علاء غرام (النادي الصفاقسي، يان فاليري (آنجيه الفرنسي)، وجدي كشريدة (أتريمتوس اليوناني)، محمد دراغر (لوزيرن السويسري)، علي العابدي (كان الفرنسي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي)؛



خط الوسط: أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، عيسى العيدوني (يونيون برلين الألماني)، محمد الضاوي (الأهلي المصري)، فراس بالعربي (عجمان الإماراتي)، هيكل الشيخاوي (الاتحاد المنستيري) محمد علي بن رمضان (الترجي)، حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أسامة عبيد (النجم الساحلي)؛



خط الهجوم: إلياس العاشوري (فيبورغ الدنماركي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)،عصام الجبالي (نادي غامبا أوساكا الياباني)، حمدي العبيدي (النادي الإفريقي)، أسامة بوقرة (الأولمبي الباجي).

المصدر / فلسطين اونلاين