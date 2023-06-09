بايرن ميونيخ يضمّ لاعب الوسط النمسوي لايمر

انضمّ لاعب الوسط النمسوي الدولي كونراد لايمر إلى بايرن ميونيخ الالماني بصفقة حرّة، بعد انتهاء عقده مع لايبزيغ كما أعلن النادي البافاري الجمعة.

وارتبط لايمر بعقد حتى عام 2027، من دون الكشف عن اجره السنوي.

وخاض لايمر 190 مباراة في صفوف لايبزيغ، فسجّل 15 هدفاً وساهم في 19 تمريرة حاسمة وقاده إلى احراز كأس المانيا في الموسمين الماضيين.

وبات لايمر أول صفقة لبايرن ميونيخ الذي انتزع لقب بطل الدوري الألماني بطريقة دراماتيكية في المرحلة الأخيرة، مستغلا سقوط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل مع ضيفه ماينتس، في حين تغلب الفريق البافاري على كولن 2-1 في أواخر المباراة ليحسم لقبه الحادي عشر تواليا بفارق الاهداف.

وتبدو المنافسة قوية في وسط ملعب بايرن ميونيخ الذي يضم ايضا يوزوا كيميش وليون غوريتسكا والهولندي راين خرافنبرخ والنمسوي الآخر مارسيل سابيتسر العائد من فترة اعارة مع مانشستر يونايتد الانكليزي.

المصدر / فلسطين اونلاين