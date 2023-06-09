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موسكو: لا ينبغي لواشنطن "الإملاء على السعودية" بشأن إنتاج النفط

09 يونيو 2023 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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موسكو: لا ينبغي لواشنطن "الإملاء على السعودية" بشأن إنتاج النفط

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الجمعة، إنه لا ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية "الإملاء على السعودية" بشأن سياسة إنتاج النفط.

وقال ديمتري بيسكوف، متحدث الكرملين، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة موسكو، إن "السعودية دولة ذات سيادة وقادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها".

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وتأتي تصريحات الرئاسة الروسية وسط أنباء عن خلافات بين الرياض وواشنطن بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وأضاف بيسكوف أن "السعودية دولة ذات سيادة ومسؤولة، ولاعب مهم للغاية في أسواق الطاقة الدولية".

وتابع: "وبالتالي فإنها (السعودية) قادرة على اتخاذ القرارات التي تهم اقتصادها، ولا ينبغي لأحد حتى الولايات المتحدة أن يملي عليها حول كيفية التعامل مع هذه القضية أو غيرها".

المصدر / الأناضول
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