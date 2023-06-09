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بالفيديو الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في حوارة

09 يونيو 2023 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في حوارة

اعتقل جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، فتاة فلسطينية وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، بعد محاولة تنفيذها عملية طعن.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقت تنكيل جيش الاحتلال بالفتاة وصعقها بالكهرباء عند اعتقالها.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الفتاة حاولت تنفيذ عملية طعن في بلدة حوارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين، بينما استشهد  3 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 02-06-2023 حتى 08-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 240 عملاً مقاوماً، بينها 37 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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