فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية ونابلس

غزة الرياضي يتعاقد مع 3 لاعبين مميزين

بركة: مخططات الاحتلال لتقسيم الأقصى تعني دخول المنطقة في حرب إقليمية دينية

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول

قاسم: مناورات الاحتلال تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى محور المقاومة

الحراك النقابي الصحفي يجتمع بمسؤولين في وزارات العدل والداخلية والإعلام

الغانم يكشف ما تعرض له الأمير الكويتي الراحل حول "التطبيع"

فلسطينيو لبنان يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد المصري "محمد صلاح"

وفاة الشيخ علي مصلح عوض أحد رموز الحركة الإسلامية في الخليل

الدولار الأمريكي يسجل انهيارًا واسعًا أمام الشيقل

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية ونابلس

09 يونيو 2023 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
...
جانب من المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكدت مصادر صحفية بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عصيدة في بيت أمر، عقب قيام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع مرور جنازة مواطن عبرها.

اقرأ أيضا:  بيتا.. استهداف مستمر واقتحامات متتالية لوأد مقاومتها

واقتحم جنود الاحتلال المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت وعشرات قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعيني برصاصة معدنية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل المواطنين.

وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت، في كفر قدوم شرق المدينة.

090623_NABLUS_MN_00 (1).jpg
 

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة  15 مواطنا منهم حالات اختناق.

المصدر / حرية نيوز
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#القدس #الخليل #المقاومة #نابلس #إصابات #مواجهات #قلقيلية #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة