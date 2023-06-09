غزة الرياضي يتعاقد مع 3 لاعبين مميزين

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي غزة الرياضي مع 3 لاعبين مميزين، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

وضم العميد اللاعب فادي عساف، بعد فسخ تعاقده مع نادي اتحاد بيت حانون، ولاعب خط الوسط محمد فروانة قادماً من نادي اتحاد بيت حانون، كما استعار حارس مرمى شباب رفح عبدالله أبو غزة.

ويسعى غزة الرياضي للتعاقد مع المزيد من اللاعبين لترتيب أوراقه قبل بداية الموسم الجديد، حيث يتطلع للتعاقد مع مدافع بدلاً من فادي العراوي.

وكان نادي غزة الرياضي قد اتفق على استمرار الرباعي محمد تمراز وبهاء الدين أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس مع الفريق في الموسم المقبل، بناء على توصية الكابتن نعيم السويركي المدير الفني للفريق.

وكما وتعاقد العميد مع صانع الألعاب محمد الغول بعد انتهاء ارتباطه بنادي الأمل الذي لعب معه في الموسم الماضي، ولاعب خط الوسط حربي السويركي.

ومن المتوقع أن يواصل غزة الرياضي مساعيه لتعزيز صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين خاصة في مركز حراسة المرمى، حيث توصل لاتفاق مبدئي مع الحارس محمود الطيبي، علماً أن الفريق سيبدأ فترة الإعداد غداً السبت.

ورحل عن صفوف غزة الرياضي عدد من اللاعبين أبرزهم ( حسن جودة، وطارق الهور، وفادي العراوي، وأحمد البرهم، وأحمد ظهير، وربحي شتيوي).