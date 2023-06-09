قاسم: مناورات الاحتلال تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى محور المقاومة

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن المناورات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي أعلن اليوم عن انتهاء واحدة من أوسعها، تؤكد شعور الاحتلال بالعجز المتزايد في مواجهة قوة المقاومة في غزة والضفة ولبنان وكل قوى المقاومة في المنطقة.

وأوضح قاسم أن المناورات التي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "قوس التهديدات" لن تحل للاحتلال مشكلته بتزايد حضور قوى المقاومة من حول دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في كل الساحات والجبهات مع كل القوى الحية في الأمة سيواصل مراكمة قوته وتعزيز محور القدس لمواصلة قتاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى ينتزع حريته واستقلاله.

المصدر / فلسطين أون لاين