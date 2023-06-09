فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة الرياضي يتعاقد مع 3 لاعبين مميزين

بركة: مخططات الاحتلال لتقسيم الأقصى تعني دخول المنطقة في حرب إقليمية دينية

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول

قاسم: مناورات الاحتلال تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى محور المقاومة

الحراك النقابي الصحفي يجتمع بمسؤولين في وزارات العدل والداخلية والإعلام

الغانم يكشف ما تعرض له الأمير الكويتي الراحل حول "التطبيع"

فلسطينيو لبنان يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد المصري "محمد صلاح"

وفاة الشيخ علي مصلح عوض أحد رموز الحركة الإسلامية في الخليل

الدولار الأمريكي يسجل انهيارًا واسعًا أمام الشيقل

اللد: فلسطينيو الداخل يُحيون ذكرى هبة الكرامة

قاسم: مناورات الاحتلال تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى محور المقاومة

09 يونيو 2023 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن المناورات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي أعلن اليوم عن انتهاء واحدة من أوسعها، تؤكد شعور الاحتلال بالعجز المتزايد في مواجهة قوة المقاومة في غزة والضفة ولبنان وكل قوى المقاومة في المنطقة.

وأوضح قاسم أن المناورات التي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "قوس التهديدات" لن تحل للاحتلال مشكلته بتزايد حضور قوى المقاومة من حول دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في كل الساحات والجبهات مع كل القوى الحية في الأمة سيواصل مراكمة قوته وتعزيز محور القدس لمواصلة قتاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى ينتزع حريته واستقلاله.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #مناورات عسكرية #محور المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة