الغانم يكشف ما تعرض له الأمير الكويتي الراحل حول "التطبيع"

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم عن تعرض الأمير الراحل صباح الأحمد لضغط كبير من أجل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال الغانم في مقطع فيديو متداول: ضغط كبير مورس على الأمير الراحل صباح الأحمد وقال لي "لا أريد أقابل ربي وأنا مصافح صهاينة".

رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم: ضغط كبير مورس على الأمير الراحل صباح الاحمد، وقال لي "لا أريد أقابل ربي وأنا مصافح صهاينة" pic.twitter.com/sbkg6FzlLE — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 9, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين