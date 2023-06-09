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بالفيديو الغانم يكشف ما تعرض له الأمير الكويتي الراحل حول "التطبيع"

09 يونيو 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم عن تعرض الأمير الراحل صباح الأحمد لضغط كبير من أجل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال الغانم في مقطع فيديو متداول: ضغط كبير مورس على الأمير الراحل صباح الأحمد وقال لي "لا أريد أقابل ربي وأنا مصافح صهاينة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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