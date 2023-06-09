وفاة الشيخ علي مصلح عوض أحد رموز الحركة الإسلامية في الخليل

توفي اليوم الجمعة الشيخ علي مصلح عوض "أبو عمر"، أحد رموز الحركة الإسلامية في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن الحاج علي عوض وافته المنية اليوم الجمعة، بعد حياة مفعمة بالعمل الدعوي والإسلامي والاجتماعي.

ويعد الشيخ عوض أحد رموز الحركة الإسلامية في بلدة بيت أمر ومحافظة الخليل، وأبرز رجال الإصلاح والعمل المجتمعي، وعرف عنه عطائه ومحبته بين الناس.

والراحل عوض أحد أعمدة مسجد العباس في بلدة بيت أمر، وجدّ الشهيد: جعفر عوض، وعم الشهيد: زياد عوض.

والشيخ عوض من الذين ضحوا في سبيل الله، حيث رفع راية الحق في بداية الطريق ضمن رعيل الدعوة الأول، واعتقل على إثرها عند الاحتلال، وبقي ملتحقًا بهذا الركب صادقًا حتى لقي الله فجر هذا اليوم.

ونعت حركة حماس في محافظة الخليل الشيخ المربي: علي مصلح عوض "أبو عمر"، أحد وجهاء الحركة الإسلامية في بلدة بيت أمر، وأحد رافعي لواء الحق ضمن رعيل الدعوة الأول، والذي رحل إلى الرفيق الأعلى فجر اليوم الجمعة.

وقالت الحركة في بيان نعي، إنّ رحيل المربي عوض جاء بعد سنوات طويلة من العمل في حقل الدعوة والتربية والجهاد، وقد صبر خلال هذا الطريق على الكثير من المعاناة والألم والتضحيات، ومن بينها الاعتقال لدى الاحتلال الصهيوني، واستشهاد حفيده جعفر عوض، ليخط للأجيال الصاعدة طريقا معبدة للعمل من أجل فلسطين وشعبها ومسجدها الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين