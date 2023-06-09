شارم المئات من فلسطينيي الداخل المحتل، اليوم الجمعة، في مسيرة إحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة في مدينة اللد المحتلة، وذلك في موكب حاشد بدأ من أمام الكنيسة مارجريس باتجاه المسجد العمري الكبير.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاولوا تعطيل المسيرة واعترضوا طريقها في محاولة لإنزال العلم الفلسطيني الذي لوّح به المتظاهرون.

واندلعت هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021 حينما شهدت مناطق الداخل الفلسطيني احتجاجات غاضبة على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وشارك في المسيرة عائلة الشهيد موسى حسونة من مدينة اللد الذي استشهد برصاص مستوطن خلال أحداث هبة الكرامة، وعائلة الشهيد محمد كيوان من مدينة أم الفحم، الذي استشهد خلال هبة الكرامة برصاص شرطي على مفرق البيار (ميعامي).

وشهدت المسيرة كذلك مشاركة عائلة الشهيد ديار العمري من بلدة صندلة الذي استشهد في أيار/ مايو الماضي برصاص يهودي بالقرب من قرية صندلة، إلى جانب الآلاف من المواطنين العرب في الداخل.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهداء كيوان وحسونة والعمري، بالإضافة إلى صورة لافتات كتب على بعض منها "شهداؤنا البواسل" و"شهداء فلسطين" و"كفى للعنف" و"الدولة تستبيح دماء أبناء شعبنا".

هذا وشاركت مجموعة "أمهات من أجل الحياة"، وذلك تضامنًا مع عائلة الشهيد موسى حسونة، ورفضًا لجرائم القتل المستمرة في الداخل المحتل، في ظل تقاعس الشرطة وتواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وكانت المسيرة قد تأجلت عدة مرات، بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ورفض بلدية اللد والشرطة في المدينة إصدار التصاريح اللازمة لتنظيم المسيرة الجماهيرية.











المصدر / فلسطين أون لاين