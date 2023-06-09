أبو مرزوق: هدم الاحتلال للمنازل إمعانٌ في سياسة العقوبات الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن "إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ المزيد من العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وأخرها تفجير منزل الأسير البطل إسلام فروخ في رام الله، إنما يعدّ إمعاناً في سياسة العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، التي تستهدف كسر عزيمتهم، وجباية ثمن باهظ منهم بسبب دعمهم للمقاومة، وردع باقي الشباب الفلسطيني عن الالتحاق بمسيرتها المظفرة".

وأضاف أن "الاحتلال منذ بدأ عهده المظلم في أراضينا المحتلة، وهو ما فتئ ينفذ عقوباته الظالمة بحق أبناء شعبنا، مما يتسبب به تشريد الآلاف، وتهجيرهم من منازلهم المهدّمة على رؤوس ساكنيها، لكنه سجّل فشلا ذريعا طوال العقود الماضية في ثني شعبنا عن الاستمرار في مشواره المقاوم الكفاحي، للتخلص من الاحتلال، والانعتاق من قيوده، بدليل استمرار انضمام المزيد من الشبان الفلسطينيين الى قوى المقاومة، وتنفيذهم لعملياتهم البطولية التي تؤكد للاحتلال فشل سياساته العدوانية".

وأشار إلى أن ما يتعرض له أصحاب المنازل المهدّمة في أراضينا الفلسطينية المحتلة يتطلب المزيد من الدعم المادي والإسناد والرعاية، لتعويضهم عمّا حلّ بهم من نكبة جديدة، تفقدهم مأواهم وبيوتهم، وتبيد ذكرياتهم، وتبدّد أموالهم، وهو الدور المناط بأبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات والمهجر، وأبناء أمتنا العربية والاسلامية، الذين ما تأخروا يوما عن إعانة شعبنا ودعم صموده في الداخل المحتل".

المصدر / فلسطين أون لاين