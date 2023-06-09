إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب رام الله وإطلاق النار على المنفذ

أصيب جندي إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في عملية طعن عند حاجز رنتيس شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ.

واعترفت قوات الاحتلال بإصابة جندي بجروح في العملية، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ الذي حاول أيضاً نزع سلاح الجندي.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جيش الاحتلال أغلق حاجز رنتيس، ودفع بقوات إضافية بشكل مكثف في محيط المنطقة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 24 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإسقاط طائرة استطلاع، إلى جانب إلقاء زجاجة حارقة و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 11 نقطة.

كما وثق مركز "معطى" خلال شهر مايو/أيار المنصرم، مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 28 آخرين في 1025 عملًا مقاومًا بينها 124 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح ضد أهدافٍ إسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين