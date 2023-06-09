أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم الجمعة، خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء هطول أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يكون الجو، الليلة المقبلة، غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويحتمل هطول أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين