"غوغل" تعزّز قدرات روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "بارد"

كشف موقع "إن غادجت" عن إطلاق "غوغل" تحديثاً جديداً لنموذج الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي "بارد"، ولم يتمّ الإعلان عنه من قبل.

وذكر الموقع أنّ التحديث عزّز قدرات التفكير والرياضيّات المتقدّمة للروبوت، الذي لم يعد يعتمد فقط على نماذج اللغة الضخمة "LLMs"، والتي تُعدّ الأفضل لحلّ المشكلات المعقّدة، بل بات روبوت الدردشة يعتمد على المعالجة الإضافية وإنشاء رموز البرمجة لتحسين الدقّة.

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وبحسب "غوغل"، عزّز هذا التحديث دقة الكلمات والرياضيات بنسبة 30 في المئة.

وزعمت الشركة أن "بارد" يجب أن يكون قادراً على تقديم معلومات مثل العوامل الأولية للأرقام بالملايين، ومعدل نمو مدخّراتك، في الوقت الذي حذّر "غوغل" من أن "بارد" قد لا يفهم دائماً الأوامر بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "غوغل" أيضاً عن وظيفة تتيح إمكانية تعديل البيانات التي ينتجها "بارد" ومعالجتها في جداول البيانات، ممّا قد يزيل بعض الضغط عن إنشاء جداول البيانات وصيانتها.