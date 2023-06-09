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شاومي تطلق هاتفها الذكي 13 Ultra الفاخر

09 يونيو 2023 . الساعة 05:24 بتوقيت القدس
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شاومي تطلق هاتفها الذكي 13 Ultra الفاخر

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي 13 Ultra الفاخر، الذي يمتاز بشاشة AMOLED قياس 73ر6 بوصة وبدقة وضوح 3200 × 1440 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي 13 Ultra الجديد ينبض بداخله المعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 12 أو 16 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويشتمل الهاتف على كاميرا خلفية رباعية ذات عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي. كما تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

ويأتي الهاتف الجديد بأبعاد 2ر163 × 6ر74 × 1ر9 ملم، بينما يبلغ وزنه 227 جراما، أما سُمكه فيبلغ 1ر9 ملم.

ويتوفر الهاتف الذكي 13 Ultra الفاخر بالألوان: الأسود والأبيض والأخضر الزيتوني والأصفر والبرتقالي والأزرق.

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