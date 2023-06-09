"الاتحاد" يقدّم بنزيمة في حفل أسطوري

في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة بالسعودية، قدم نادي اتحاد جدة، نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انضم للفريق بموسم التعاقدات الصيفية.

وأشارت تقارير إلى حضور قرابة 60 ألف مشجع لبنزيمة الحفل الذي استمر أكثر من ساعة.

لحظة دخول كريم بنزيما ، فيديو تاااااريخي .



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pic.twitter.com/rJyNuRGnuT — المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 8, 2023

كريم بنزيمة :



اخترت #الاتحاد من بين الاندية السعودية لانه نادي بطل ومعروف ولديه مشجعين رائعين 👏👏



يمشي كدا كدا 🐅#حفل_بنزيما #BenzemaIsYellow #Benzema2Ittihad

#كريم_بنزيما_اتحادي pic.twitter.com/IxEtHxaM6O — راكان الحارثي | RAKAN ALHARTHI (@d9q) June 8, 2023

وفي كلمة مقتضبة قال بنزيمة: "سأفعل كل ما بوسعي لوضع الفريق في أعلى المراتب".

وأضاف: "لقد جئت إلى الاتحاد لكي أصنع إنجازات كروية".

كذلك عبّر بنزيمة عن سعادته للعب في الدوري السعودي قائلا: "أنا وعائلتي سعداء بالقدوم إلى جدة. سألعب جميع مبارياتي أمام جماهير الاتحاد الغفيرة".

أول رسالة من كريم بنزيمة للجماهير 🎙️



"يمشي كدا كدا"😅pic.twitter.com/nwKmksT0eu — FilGoal (@FilGoal) June 8, 2023

كذلك تم عرض الكرة الذهبية التي فاز بها بنزيمة في الموسم الماضي أمام الجمهور.

وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيمة الذي فاز بـ 25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009 قادما من أولمبيك ليون، وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع الريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات، ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.























