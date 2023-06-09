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بالفيديو والصور "الاتحاد" يقدّم بنزيمة في حفل أسطوري

09 يونيو 2023 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
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"الاتحاد" يقدّم بنزيمة في حفل أسطوري

في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة بالسعودية، قدم نادي اتحاد جدة، نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انضم للفريق بموسم التعاقدات الصيفية.

وأشارت تقارير إلى حضور قرابة 60 ألف مشجع لبنزيمة الحفل الذي استمر أكثر من ساعة.

وفي كلمة مقتضبة قال بنزيمة: "سأفعل كل ما بوسعي لوضع الفريق في أعلى المراتب".

وأضاف: "لقد جئت إلى الاتحاد لكي أصنع إنجازات كروية".

كذلك عبّر بنزيمة عن سعادته للعب في الدوري السعودي قائلا: "أنا وعائلتي سعداء بالقدوم إلى جدة. سألعب جميع مبارياتي أمام جماهير الاتحاد الغفيرة".

كذلك تم عرض الكرة الذهبية التي فاز بها بنزيمة في الموسم الماضي أمام الجمهور.

وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيمة الذي فاز بـ 25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009 قادما من أولمبيك ليون، وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع الريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات، ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

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