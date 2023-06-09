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24 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

09 يونيو 2023 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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24 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 24 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإسقاط طائرة استطلاع، إلى جانب إلقاء زجاجة حارقة و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 11 نقطة.

واندلعت مواجهات كفرمالك، والمزرعة الغربية برام الله، وأم الشرايط التي شهدت عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال بالقرب من دوار فرعون ومخيم جنين واليامون في جنين، فيما اندلعت مواجهات في عرابة وكفردان واليامون.

وفي نابلس اندلعت مواجهات مع الاحتلال في سبسطية، بينما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال بمخيم عقبة جبر بأريحا.

أما في الخليل فقد اندلعت مواجهات في مخيم العروب ويطا التي شهدت عمليات تصدي للمستوطنين من قبل المواطنين.

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