الأسيران الفسفوس ومسالمة يعلقان إضرابهما عن الطعام

علق الأسيران الفلسطينيان كايد الفسفوس (34 عامًا) من بلدة دورا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وأحمد المسالمة (25 عامًا) من بلدة "بيت عوا" بالخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة تسعة أيام.

ونقل نادي الأسير عن عائلتي الفسفوس ومسالمة، اليوم الخميس، أن نجليهما علقا إضرابهما عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

والفسفوس ومسالمة أسيران سابقان، شرعا بإضرابهما عن الطعام في 31 أيار/ مايو الماضي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وألف و83 أسيراً إدارياً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين