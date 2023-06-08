منتخب الصالات يسعى للتعويض أمام موريتانيا

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الصالات أمام اختبار صعب من أجل تعويض الخسارة الثقيلة من العراق، في مباراته أمام منتخب موريتانيا والتي تجمعهما ظهر الجمعة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالسعودية.

ويأمل الفدائي أن يتمكن من تحقيق الفوز وتعويض الخسارة من العراق بسداسية نظيفة، وهذا ما يجعله مطالبا بالفوز دون أن تستقبل شباكه أحداث للمنافسة على أي البطاقات المؤهلة لربع النهائي.

منتخب الصالات ظهر في المباراة الأولى بشكل باهت ولم يقدم المنتظر منه، في ظل القوة الكبيرة للمنتخب العراقي وصيف النسخة الماضية من كأس العرب، وهذا ما يجعل المدرب شامل داغستاني مطالبا بإيجاد حلول أكثر فاعلية في مباراة موريتانيا.

ويتصدر منتخب العراق المجموعة برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب مصر الذي يتواجد في المركز الثاني بعد الفوز بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا الذي يحتل المركز الثالث ومن خلفه المنتخب الفلسطيني بدون رصيد لكل منهما.

ويطمح الفدائي للفوز على منتخب موريتانيا من أجل التقدم للمركز الثالث، خاصة وأن صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاثة يتأهل لربع النهائي إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث وهذا ما يعول عليه منتخب فلسطين في ظل صعوبة المواجهة أمام المنتخب المصري.