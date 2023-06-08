غزة: وفد من حماس يهنّئ (القيادة العامة) بذكرى انطلاقتها

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في غزة، لتهنئتها بذكرى انطلاقتها الـ58 للجبهة.

وضمَّ وفد حماس عضوي المكتب السياسي غازي حمد وعلي العامودي، إضافة إلى القياديين: محمد دبابش، وإسماعيل رضوان وحسن الصيفي وحازم قاسم وعز الدين كساب.

وكان في استقبال الوفد بمكتب "القيادة العامة" في غزة، عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في فلسطين لؤي القريوتي وعدداً من قيادة الجبهة.

وتقدَّم وفد حماس بالتهاني للقيادة العامة بذكرى الانطلاقة الـ58، وبارتقاء شهداء الجبهة الخمسة في القصف الإسرائيلي الغادر لأحد المواقع العسكرية للجبهة على الحدود السورية اللبنانية.

بدوره رحَّب القريوتي، بوفد حماس، مشدّداً على تمسكهم بالمبادئ التي انطلقت من أجلها الجبهة؛ وهي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل فلسطين وعاصمتها القدس.

وشدَّد الطرفان على ضرورة استمرار العلاقات الثنائية، ومتانة العلاقة بين الجانبين على قاعدة العمل الوطني المشترك لحماية الثوابت الوطنية وتعزيز مشروع المقاومة على أرض فلسطين حتى تحريرها ودحر المحتل.

وناقش الطرفان الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، وأكدا أهمية دعم المقاومة.

وحذّروا من مخطَّطات استهداف المسجد الاقصى، والمخطَّطات ضد المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدين أن كل المخطَّطات ستفشل أمام قوة وإصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته.

المصدر / فلسطين أون لاين