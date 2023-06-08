مجمَّع الشفاء يصدر إعلانًا مهمًّا

أعلن إدارة مجمَّع الشفاء الطبي في غزة، أنها ستغلق البوابة الجنوبية للعيادات الخارجية بدءاً من الأحد المقبل، وستفتح البوابة الشرقية من أجل سهولة وصول المراجعين.

وقال المجمَّع في بيان مقتضب اليوم الخميس: "سعيًا من إدارة مجمَّع الشفاء الطبي في تطوير الخدمات الصحية من أجلكم، نحيطكم علمًا بأنه سيتم إغلاق البوابة الجنوبية للعيادات الخارجية ابتداء من يوم الأحد القادم، حيث سيتم فتح البوابة الشرقية من أجل سهولة وصول المراجعين إلى العيادة".

وأهابت إدارة الشفاء بالمواطنين التعاون وضرورة الالتزام بالحضور إلى العيادة بموعد مسبق.

المصدر / فلسطين أون لاين