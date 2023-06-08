قشطة يكشف عن أبرز مستجدات شباب رفح

رفح/ وائل الحلبي:

كشف محمود قشطة المشرف الرياضي لنادي شباب رفح عن خطوات هامة اتخذها مجلس إدارة النادي الجديد في إطار ترتيب ملف فريق الكرة والتحضير لمنافسات الموسم القادم.

وقال قشطة لموقع "فلسطين أون لاين": إن النادي جدد تعاقده مع المهاجم طارق أبو غنيمة للموسم القادم، مشيرا إلى أن أبو غنيمة يعد من الركائز الأساسية بالنسبة لشباب رفح ولا يمكن التخلي عنه.

وفي نفس الإطار أكد قشطة أن مجلس الإدارة جدد الثقة بالجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد كويك المدير الفني للفريق، والذي يضم الكابتن وائل موسى مدرب عام والكابتن طلعت النمس مدرب حراس المرمى والكابتن علي الهمص مديرا إداريا للفريق ومحمد الأخرس معالجا والكابتن سعيد قشطة أمين العهدة.

وأوضح أن تجديد الثقة بالجهاز الفني يأتي للحفاظ على حالة الاستقرار التي يمر بها الفريق في الموسمين الماضيين، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى بكل جهد لتوفير كافة احتياجات الفريق من أجل دخول الموسم القادم بقوة والعودة لمنصات التتويج.

وأشار قشطة إلى أن شباب رفح يضع نصب عينيه الرغبة القوية لجماهيره بالمنافسة على لقبي الدوري الممتاز وكأس غزة الذي يحمل اسم الراحل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم.

ودعا المشرف الرياضي جماهير الزعيم للمساهمة في تحقيق الفريق لأفضل النتائج في الموسم القادم والعمل على دعم ومساندة اللاعبين في مختلف المواقف، مشددا على ثقته الكبيرة بوعي جماهير شباب رفح والتي كانت سببا رئيسيا في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز في موسمين متتاليين.