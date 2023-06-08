فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

5 قتلى في جريمة إطلاق نار بيافة الناصرة

دور المرأة الفلسطينية في العمل النقابي

السلطة تضغط على المقاومين لتسليم أنفسهم عبر تهديد عائلاتهم

إطلاق مسابقة "نتنفس حرية" الدولية الأولى للإبداع

قرار مصري بإعفاء طلبة فلسطين من 50% من الرسوم الجامعية

"بشارات": خطة تقسيم المسجد الأقصى التي قدمها أحد أعضاء "الكنيست" خطيرة للغاية

حملة استهداف مزدوجة ضد الكتلة الإسلامية في "النجاح"

طه يدعو لمواجهة مشاريع الاحتلال في القدس والأقصى

"أبو كويك": هدم منازل المقاومين عمل إجرامي وسياسة ترهيب

"معطى": الاحتلال يهدم 136 منزلًا وشقة بالضفة والقدس

5 قتلى في جريمة إطلاق نار بيافة الناصرة

08 يونيو 2023 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
...

قُتل 5 أشخاص اليوم الخميس، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال شجار وقع في بلدة يافة الناصرة بالداخل المحتل عصر اليوم الخميس، كما أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا.

وأفاد الأطباء في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة، بوفاة 5 أشخاص من يافة الناصرة، وقد جرى نقلهم إليه إثر إصابتهم بجروح حرجة بعد إصابتهم بعيارات نارية.

ووفقا لمصادر في كفر كنا فإن الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية لطفلة (3 أعوام)، ولشاب (30 عاما)، وصفت إصابتهما بأنها خطيرة، ونقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "بوريا".

555.jpg
 

ومساء أمس الأربعاء، قتل الشاب أيمن فاضل زعبي من قرية سولم في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة إثر جريمتي إطلاق نار وطعن في دير حنا ويافا.

وبجريمة قتل 5 أشخاص في يافة الناصرة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 91 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الداخل المحتل #جرائم قتل #كفر كنا #يافة الناصرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة