5 قتلى في جريمة إطلاق نار بيافة الناصرة

قُتل 5 أشخاص اليوم الخميس، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال شجار وقع في بلدة يافة الناصرة بالداخل المحتل عصر اليوم الخميس، كما أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا.

وأفاد الأطباء في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة، بوفاة 5 أشخاص من يافة الناصرة، وقد جرى نقلهم إليه إثر إصابتهم بجروح حرجة بعد إصابتهم بعيارات نارية.

ووفقا لمصادر في كفر كنا فإن الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية لطفلة (3 أعوام)، ولشاب (30 عاما)، وصفت إصابتهما بأنها خطيرة، ونقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "بوريا".





ومساء أمس الأربعاء، قتل الشاب أيمن فاضل زعبي من قرية سولم في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة إثر جريمتي إطلاق نار وطعن في دير حنا ويافا.

وبجريمة قتل 5 أشخاص في يافة الناصرة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 91 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

المصدر / وكالات