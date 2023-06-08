إطلاق مسابقة "نتنفس حرية" الدولية الأولى للإبداع

أُعلن، اليوم الخميس، عن انطلاق مسابقة "نتنفس حرية الدولية الأولى للإبداع لعام 2023-2024"، برعاية الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.

وقال أحمد القدرة رئيس اللجنة التحضيرية للمسابقة خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، إن الإعلان عن المسابقة يأتي أمام واقعٍ صعب ومرير يعيشه أسرانا وأسيراتنا في السجون وخاصة الأسرى المرضى وعلى رأسهم القائد وليد دقة والأسرى الإداريين الذين يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، والأسرى المؤبدات.

وأكد القدرة أن هذه المسابقة تنطلق اليوم ضمن برنامج وطني متكامل للتفاعل مع قضية الأسرى وتدويلها على أوسع نطاق لتحتل مركزًا مهمًا في الوعي العام ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي.

وأضاف: "لقد وضعت اللجنة التحضرية المعايير والشروط الكاملة للمسابقة وآلية التسليم، وقيمة الجوائز المالية التي تقدر بـ 40 ألف دولار".

وشدد على أن هذه المسابقة تمثل منصة قوية للتعبير والتأثير، وتعكس التزامنا الراسخ بقضية الأسرى ودعمنا لحقوقهم الإنسانية.

ودعا كافة شرائح المجتمع والمؤسسات المختلفة للمشارك في المسابقة وتعزز الرسالة المشتركة في تحقيق العدالة والحرية للأسرى.

وأشار القدرة، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء لجنة أمناء مسابقة نتنفس حرية الدولية الأولى للإبداع والتي تضم شخصيات وازنة واعتبارية من داخل وخارج فلسطين خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن هذه المسابقة تأتي لتشجيعِ المجتمع المحلي والنشطاء حول العالم على التفاعل مع قضية الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء، وكذلك تفعيل قضية الأسرى لتصبح الأكثر بروزاً في الوسط الشعبي والإعلامي والدولي.

ولفت القدرة، إلى أن المسابقة تهدف لتوثيق قضايا الأسرى في قوالب إعلامية إبداعية تجسيد نضالاتهم في سبيل الحرية وإبراز حبّهم للحياة والوطن، وتوعية النشطاء والمجتمعين المحلي والدولي بالجرائم الإسرائيلية الممارَسة ضد الأسرى.

وبين أن المسابقة تتركز في قضايا: (الأسيرات، الأطفال الأسرى، النطف المهربة، المؤبدات، الأسرى المرضى، الأسرى الإداريون، الزيارات، معاناة الأسرى الفلسطينيين، العزل الانفرادي، الإضراب عن الطعام، الأسرى الشهداء، تحرير الأسرى).

وأوضح القدرة، أنه بالإمكان المشاركة في المسابقة عبر الأعمال الفنية والعملية المتمثلة في "أفضل مبادرة لنصرة الأسرى، البحث العلمي، القصة القصيرة، أفلام الكرتون، الفيلم القصير، الفيديو كليب، البودكاست، الستاند أب، فيديو سلفي".

وأشار إلى أن الأعمال المشاركة ترسل إلكترونيًا عبر إيميل [email protected]، حيث يكون آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية (10-9-2023) أما موعد تسليم خطط البحث هو (10- 7-2023) بينما ستعلن النتائج وتوزع الجوائز في مهرجان ختامي بذكرى وفاء الأحرار 2023م.

وتشكلت اللجنة التحضيرية لمسابقة "نتنفس حرية" الدولية الأولى للإبداع لعام 2023-2024، من 12 عضوًا وهم "أحمد القدرة رئيسًا، زكي دبابش نائبًا، وعضوية كلا من: إسلام عبدو، أسامة الوحيدي، محمد الحسني، نور إسليم، عبد الله قنديل، حازم حسنين، محمد مدوخ، رُبى العجرمي، خليل المشهراوي، أحمد داوود".









المصدر / فلسطين أون لاين