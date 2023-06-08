قرار مصري بإعفاء طلبة فلسطين من نصف الرسوم الجامعية

أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، على إعفاء الطلبة الفلسطينيين من حملة الثانوية العامة، من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية.

وبيَّنت السفارة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن القرار يشمل إلى جانب الجامعات الحكومية وفق القرار الجديد، كلًا من الجامعات الأهلية، والتكنولوجيا، والمعاهد العليا، وذلك بناءً على توجيهات الرئاسة المصرية.

وشكر سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، القيادة المصرية الحكيمة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الإدارات والهيئات التعليمية ذات الصلة في مصر، التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين