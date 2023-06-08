فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دور المرأة الفلسطينية في العمل النقابي

السلطة تضغط على المقاومين لتسليم أنفسهم عبر تهديد عائلاتهم

إطلاق مسابقة "نتنفس حرية" الدولية الأولى للإبداع

قرار مصري بإعفاء طلبة فلسطين من 50% من الرسوم الجامعية

"بشارات": خطة تقسيم المسجد الأقصى التي قدمها أحد أعضاء "الكنيست" خطيرة للغاية

حملة استهداف مزدوجة ضد الكتلة الإسلامية في "النجاح"

طه يدعو لمواجهة مشاريع الاحتلال في القدس والأقصى

"أبو كويك": هدم منازل المقاومين عمل إجرامي وسياسة ترهيب

"معطى": الاحتلال يهدم 136 منزلًا وشقة بالضفة والقدس

هذا ما يحدث لجسم الإنسان بعد تناول الكركم في فصل الصيف

جبارين يدعو لنصرة الأسرى ويؤكد أنهم لن يستسلموا لقرارات الاحتلال العنصرية

08 يونيو 2023 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
...

دعا مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين أبناء شعبنا لمواصلة مؤازرة الأسرى في خطواتهم النضالية أمام صلف حكومة الاحتلال اليمينية وجبروت السجان وإصرار قادة الاحتلال على مضاعفة معاناة أسرانا والسعي الدائم لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم.

وقال جبارين في تصريح اليوم الخميس: "إنّ مقاومة شعبنا وعزيمة أسرانا تشكلان سدًّا منيعًا أمام قرارات الاحتلال المتطرفة بحقهم، وآخرها إلزام الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان، وصور الأشعة الخاصة بها، في محاولة يائسة لضرب صمودهم".

وشدد على أنّ هذا القرار يزيد حالة الغضب داخل السجون، ويتحمل الاحتلال مسؤولية تبعاته، مؤكدًا أنّ الأسرى لن يستسلموا أمام قرارات الاحتلال العنصرية، ولن تتأثر إرادتهم بهذه العنجهية الصهيونية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الأسرى #الاحتلال #زاهر جبارين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة