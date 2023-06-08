جبارين يدعو لنصرة الأسرى ويؤكد أنهم لن يستسلموا لقرارات الاحتلال العنصرية

دعا مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين أبناء شعبنا لمواصلة مؤازرة الأسرى في خطواتهم النضالية أمام صلف حكومة الاحتلال اليمينية وجبروت السجان وإصرار قادة الاحتلال على مضاعفة معاناة أسرانا والسعي الدائم لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم.

وقال جبارين في تصريح اليوم الخميس: "إنّ مقاومة شعبنا وعزيمة أسرانا تشكلان سدًّا منيعًا أمام قرارات الاحتلال المتطرفة بحقهم، وآخرها إلزام الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان، وصور الأشعة الخاصة بها، في محاولة يائسة لضرب صمودهم".

وشدد على أنّ هذا القرار يزيد حالة الغضب داخل السجون، ويتحمل الاحتلال مسؤولية تبعاته، مؤكدًا أنّ الأسرى لن يستسلموا أمام قرارات الاحتلال العنصرية، ولن تتأثر إرادتهم بهذه العنجهية الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين