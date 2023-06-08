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"معطى": الاحتلال يهدم 136 منزلًا وشقة بالضفة والقدس

08 يونيو 2023 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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"معطى": الاحتلال يهدم 136 منزلًا وشقة بالضفة والقدس

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (136) منزلًا أو شقةً سكنية، هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع عام 2023 في الضفة والقدس.

وأوضح المركز في بيان له، أن (10) منها تعود ملكيتها لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال.

وتوزعت عمليات الهدم على مختلف مناطق الضفة والقدس، حيث بلغت (19) عملية هدم في أريحا، و(18) في الخليل، و(64) في القدس المحتلة، و(7) في بيت لحم، و(3) في جنين.

كما بلغت عمليات الهدم (17) عملية نابلس، و(4) عمليات في رام الله، و(2) في سلفيت، و(1) في طوباس، و(1) في قلقيلية.

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ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنون، ممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، بعدد (112) منشأة، وصادرت (29) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، خلال شهر مايو الماضي، بحسب "معطى".

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في حي رام الله التحتا بمدينة رام الله، وسط مواجهات عنيفة وإصابات.

وينتهج الاحتلال سياسة هدم منازل منفذ العمليات البطولية ضمن "العقاب الجماعي"، التي أثبتت فشلها في وقف عمليات المقاومة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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