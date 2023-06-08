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مظاهرة بالمغرب احتجاجًا على زيارة رئيس برلمان الاحتلال

08 يونيو 2023 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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مظاهرات في المغرب ضد التطبيع - أرشيف

نظّم متظاهرون مغاربة، مظاهرة حاشدة في العاصمة الرباط، احتجاجًا على زيارة رئيس برلمان الاحتلال "الكنيست" أمير أوحانا، إلى البلاد، ورفعوا شعارات مناهضة للزيارة ولتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأنّ متظاهرين في منظمات المجتمع المدني وحقوقيون، رفعوا شعارات: "لا تطبيع مع المحتل، المقاومة هي الحل" و"من الرباط وفلسطين شعب واحد مش شعبين" و"المغرب أرض حرة، أوحانا يطلع برا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن عزيز الهناوي، عضو المبادرة المغربية للدعم والنصرة التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، وهي الجناح الدعوي في حزب العدالة والتنمية: "اليوم تم تنظيم هذه الوقفة الشعبية على عجل ضد هذه الزيارة المشؤومة لرئيس الكنيست الصهيوني، وهي أول زيارة من نوعها في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني".

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وكان مسؤولون اسرائيليون بحثوا مع مسوؤلين في النظام سبل تعزيز التطبيع بين البلدين خاصة في "المجال الأمني" بالتزامن مع تلويح حكومة الاحتلال بالاعتراف بسيادة النظام على منطقة الصحراء الغربية.

يذكر أنّ المغرب أعاد أواخر عام 2020 تطبيع علاقاته مع الاحتلال، في صفقة قادها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال آخر أيام ولايته، وشملت الإعلان عن اعتراف أمريكا، في المقابل، بسيادة المغرب على الصحراء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المغرب #برلمان الاحتلال #التطبيع العربي

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