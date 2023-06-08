الشرطة بغزة تقرر منع اصطحاب الحيوانات على الشاطئ وإدخالها البحر

قررت المديرية العامة للشرطة بغزة، على منع اصطحاب الحيوانات على الشاطئ أو الدخول بها في البحر، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ولعدم تعكير الصفو العام.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه تقرر منع اصطحاب الحيوانات والتجول بها على الشاطئ أو الدخول بها في البحر؛ حيث تتسبب بالخوف والإزعاج وإيذاء المصطافين.

وأضاف البطنيجي، إنه ضمن إجراءات تطبيق خطة موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً مكثفاً على الشاطئ، ستكثف الشرطة من إجراءاتها ومتابعتها لمنع إدخال الحيوانات بشتى أنواعها للشاطئ ومياه البحر.

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وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وميدانية بحق من يخالف ذلك، مهيباً بجميع مالكي الحيوانات الالتزام بالتعليمات وعدم التسبب بالأذى أو الإزعاج للآخرين.

وأكد أن هذه الإجراءات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في تطبيق خطة موسم الصيف لهذا العام، بما يحافظ على سير الحياة اليومية ويوفر الأجواء الملائمة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين